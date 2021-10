Biagio Izzo a tale e quale show interpreta i Righeira grazie all’aiuto di Francesco Pierantoni.

Sfida impegnativa per Biagio Izzo che deve cercare un compagno per interpretare il duo Righeira. Dopo aver tentato di contattare i migliori cantanti italiani e aver preso dei rigorosi “NO”, Biagio Izzo grazie all’amico Francesco Pierantoni lotta per vincere a Tale quale show interpretando i Righeira.

Performance esilarante, vamos a la playa e l’estate sta finendo interpretate dal duo comico, fa ballare tutti ma i complimenti vanno solo alla bravura di Francesco Pierantoni, Biagio Izzo non piace e non convince. Giudizi negativi sia per Loretta Goggi che per Malgioglio.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Chiude l’esibizione il ricordo di Fabrizio Frizzi, nell’attesa dell’esibizione tanto attesa di Patty Pravo interpretata da Alba Parietti.