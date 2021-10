Federica Nargi, ultima nella classifica della scorsa serata nei panni di Baby K, questa sera imita Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez sulle note di Pa’ Ti, il singolo dello scorso anno di Jennifer Lopez e Maluma, era tra le interpretazioni più attese di questa puntata. Sensualissima come la JLo originale. Parecchio carente, però, con la voce.

Malgioglio dimentica la diplomazia e commenta: “Sono stati disgraziati gli autori che ti hanno assegnato Jennifer Lopez. Puoi sfidarla solo in bellezza, ma quando canti chiudi la doccia, per favore”. Decisamente più brava nel ballare la Nargi, in effetti. Il canto non fa per lei.

Cristiano Malgioglio ne approfitta per rivelare che ama follemente Jennifer Lopez, tanto che per lei potrebbe diventare etero. E mostra i tatuaggi dedicati al suo platonico amore per la cantante statunitense.

Problemi di intonazione confermati anche da Panariello, che però apprezza la sensualità della performance.