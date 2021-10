Il terzo concorrente in gara è Pierpaolo Pretelli, che intepreta l’iconico Achille Lauro.

L’apprezzato Pierpaolo Pretelli tenta l’impresa con Achille Lauro. Me ne frego è il brano scelto. Iconico, disobbediente, irriverente.

Somigliante forse non tanto, ma imitazione riuscita soprattutto per il timbro vocale di Pretelli che convince. “La voce identica, fisicamente somigli a Ivan Drago. Della serie ti spiezzo in due“, ironizza Panariello.

“Un po’ meno romano di Achille Lauro, ma ci siamo, molto piacevole”, dice invece la Goggi. Complimentoni da parte di Malgioglio – e non è cosa frequente – che apprezza anche l’imitazione che Pretelli fa di se stesso.