Loretta Goggi e Simone Montedoro improvvisano un lento sul capolavoro di Celentano intonato da Panariello e Conti

Interpretazione magistrale quella di Simone Monteodoro, che nella scorsa puntata si è aggiudicato il terzo posto. Nei panni di Adriano Celentano, questa sera, ha provato a cantare Un pugno e una carezza, intramontabile colonna sonora di ogni serata romantica.

“Bravissimo anche quando non canti”, commenta Panariello, riferendosi alla mimica dell’imitatore, riuscitissima c’è da dire. “Anche quando non parli”, aggiunge la Goggia, che poi si emoziona. “E’ stato il mio primo lento, questa canzone per me significa molto”. Poi non resiste e la balla con il concorrente, Simone, mentre Carlo Conti e Giorgio Panariello provano – e riescono – ad intonarla.

Malgioglio non manca di commentare in modo pungente. “Ho scritto molte canzoni per Celentano, ma Simone Monteodor ha stonato tanto. E’ facile imitarne le espressioni, ma cantarlo è un’altra cosa”.