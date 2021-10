Compleanno in diretta per i due giudici di Tale e quale show. Intanto spunta un Mario Giordano quasi credibile.

Fiori in studio ad aprire la terza puntata dello show condotto da Carlo Conti, per festeggiare il compleanno di due dei tre giudici. Rose bianche per Loreta Goggi che il 29 settembre ha compiuto 71 anni. Anzi, 70.1, come ha tenuto a specificare la festeggiata, che si fa beffa dell’età.

Omaggio anche per il comico Giorgio Panariello, che ne ha compiuti dieci in meno. “Senza acqua però muoiono”, ha ironizzato in studio. Un mazzo di girasoli veramente ingombrante, tanto da coprire il volto del quarto giudice della serata, Vincenzo de Lucia che imita un irritato ed eccentrico Mario Giordano. Non ce ne voglia il grande giornalista.

In eccentricità, però, vince anche oggi Maglioglio, con il suo look rosa fucsia e nero con makeup intonato. Spiazzante – ma affatto esagerato – il commento di Panariello che paragona la giacca del giudice ad un’abat-jour in vetro di Murano che ricorda di aver visto a casa della nonna.

Al via così la gara di stasera.