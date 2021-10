Soleil si scaglia contro le coinquiline della casa del GFVip e viene accusata di razzismo. Signorini si infuria e si sfoga contro il politicamente corretto.

Soleil accusata dagli altri concorrenti di essere poco rispettosa, per aver appellato come ignoranti alcune sue coinquiline che “urlano come scimmie”. Un commento che ha scatenato una polemica, con tanto di lacrime e litigi.

Fermo restando l’errore di Soleil e la sua mancanza di umiltà, Alfonso Signorini non accetta i pianti e gli isterismi delle altre, soprattutto di Lulù che arriva ad augurarsi che i social stiano, nel frattempo, distruggendo la reputazione di Soleil.

Signorini sottolinea come la stessa Soleil sia stata più volte vittima di razzismo e che di certo i suoi insulti erano sbagliati, ma non per questo frutto di intollerranza.

“Pensate e ragionate con la vostra testa, smettiamola con questo politicamente corretto. Non si può più dire nulla, che da ogni parte arrivano accuse di razzismo e sessismo”. Un’opinione, la sua, purtroppo sempre più condivisa e sempre più esposta in tv. L’ennesimo intervento di cui, volentieri, avremmo fatto a meno.