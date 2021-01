Più caldi e voluminosi di un classico paio di guanti, le muffole di Bernie Sanders indossate dal senatore all’Inauguration Day non sono passati inosservati.

Ricordate quei guanti a manopola con il solo pollice in vista? Sono le muffole, un tipo di guanti fatto a mano che nelle ultime ore dopo l’Inauguration Day è diventato l’accessorio più chiacchierato del momento grazie a Bernie Sanders. Il senatore che ha rispolverato un modello quasi caduto nel dimenticatoio, è diventato protagonista di numerosi fotomontaggi online, dove anche i suoi caldi guanti sono in bella vista.

Bernie Sanders: i guanti del senatore diventano trend online

I guanti indossati da Bernie Sanders all’Inauguration Day sono diventati trend, nonché accessorio piuttosto chiacchierato online. Il motivo è legato fortemente al fatto che il senatore, a differenza di tutti gli altri partecipanti, non ha scelto un look consono alla cerimonia.

Un look casual e comodo, poco elegante, a cui ha aggiunto come accessorio in dettaglio le muffole, un modello di guanti che molti di noi forse avranno indossato da piccoli.

Visibilmente fatte a mano, quelle del senatore presentano anche una fantasia geometrica in bianco e marrone, tipica dei look da montagna sulla neve. Un modello così fantasioso, neppure in monocolore, che stride sicuramente con il tipo di look ideale da Inauguration Day, e su cui diversi giornali americani hanno fatto ironia.

La rivincita delle muffole: sarà nuovo fashion trend?

Al di là dell’ironia dettata dal contesto e le osservazioni sul look scelto da Bernie Sanders, sicuramente ora che sono state ricordate e anche un po’ sdoganate da questo simpatico episodio, chissà che tra gli accessori invernali le muffole non tornino nuovamente in auge.

Rispetto ai classici guanti infatti, si tratta di un modello più caldo pur se non praticissimo, motivo per cui generalmente viene scelto per tranquille passeggiate in montagna o nei periodi invernali quando non si ha bisogno di accessori particolarmente pratici. Tra i bambini infatti sono sicuramente più diffuse.

Chissà quindi che qualche designer ricordandosene, grazie al senatore, non ne realizzi nuovi modelli e vi sia un boom di acquisto.