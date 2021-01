La passerella fashion dell’Inauguration Day segna una voglia di ripartenza, con gusto e classe. Impeccabile, come sempre, anche il look di Michelle Obama.

I look scelti dagli ospiti e dai protagonisti politici dell’Inauguration Day sono stati il perfetto specchio del clima di ripartenza che si respira ora in America. Il mood è stato quella di una composta eleganza, ben riassunta dallo stile di Michelle Obama. L’Inauguration Day è stato quindi un giorno fatidico e atteso per l’America: l’insediamento di Joe Biden segna sicuramente un nuovo inizio e ciascuno ha voluto sottolinearlo con un look adeguato.

Michelle Obama, il look all’Inauguration Day 2021

Pantaloni a vita alta lunghi e dal taglio sartoriale, che slanciano ancora di più la figura alta ed elegante di Michelle Obama, valorizzati ai fianchi da una cintura sottile dalla fibbia dorata. Un dolcevita e un cappotto lungo e dritto, leggermente oversize.

Tutto nelle sfumature di un solo colore, il burgundy che con classe segna il look di Michelle Obama in occasione dell’insediamento ufficiale della presidenza Biden. Un nuovo inizio che la moglie di Obama ha voluto celebrare scegliendo un colore sinonimo di classe, un bordò pregiato.

I pantaloni palazzo così, portati da Michelle in questo outfit monocromatico in un colore trend di stagione, si consacrano come il modello definitivo da avere nel guardaroba dell’inverno 2021, gioia di basse ed alte. Il guanto in pelle nera è poi il dettaglio di stile del look.

Pantaloni palazzo in burgundy: come abbinarli

Il look di Michelle Obama ci permette di riscrivere un po’ le regole degli outfit eleganti in quest’inverno, trasformando il classico tailleur sempre più in un lontano ricordo. La moda 2.0 predilige un design attento a slanciare la figura e a valorizzarne dolcemente le forme.

I pantaloni palazzo sono perfetti accostati ad un cappotto di lana lungo ed elegante: possiamo scegliere di abbinare i due outfit puntando su nuance in contrasto oppure uguali, magari di sfumature leggermente diverse per creare un look dai toni chiaro scuro.

Dolcevita o camicetta completeranno il tutto, per avere sempre pret a porter un look composto e raffinato da preservare per occasioni eleganti o incontri di lavoro importanti.