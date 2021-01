Un solo post è bastato per far impazzare la mania: la felpa indossata da Chiara Ferragni è l’outfit vintage che tutte desiderano, realizzata da una stilista riminese.

Chi dice che Chiara Ferragni con la scelta dei suoi outfit riesce a indirizzare il trend e il gusto del momento, non si sbaglia. Anzi questa volta ha fatto la gioia non solo dei suoi followers ma anche di una giovane stilista riminese, le cui creazioni ora sono conosciute ben oltre Rimini. Non solo conosciute, ma anche particolarmente richieste, ed è il merito è proprio di un post di Chiara che mostra una felpa vintage deliziosa indossata anche da suo figlio Leone. Ed è subito mania, e boom!

Chiara Ferragni, il suo ultimo outfit trendy: una felpa vintage

Il 26 Dicembre chi ha seguito storie e post dell’influencer, avrà notato un capo molto particolare e che molte di noi probabilmente non avremmo immaginato neppure esistesse. Un outfit super cutie che Chiara ha sfoggiato insieme a suo figlio Leone, e che non è una felpa vintage qualsiasi.

In grigio melange, la felpa è decorata intorno allo scollo rotondo con tanti piccoli peluche: un outfit decisamente fantasioso ed originale che abbinato con i jeans crea decisamente un look vintage e delizioso.

Non appena Chiara ha pubblicato il post, dinanzi ad una maglia così particolare, in tantissimi hanno questo dove l’avesse comprata, dato il tocco riconoscibile di un capo decisamente fatto a mano.

La felpa con i pupazzetti di Chiara Ferragni: dove trovarla e quanto costa

La felpa è stata realizzata da Silvia Ricci, una farmacista con una grande passione per la moda e che porta avanti il suo business fashion Brusedvintage, presente anche su Instagram. Alla notizia quindi dell’origine della felpa, l’account di Silvia è stato immediatamente ricercato.

Lei stessa infatti ha raccontato questa gioia inaspettata: “Il giorno di Santo Stefano mi è arrivato questo regalo pazzesco non ci potevo credere. La Ferragni con suo figlio che indossavano una mia felpa. Nel giro di pochi minuti la mia pagina Instagram è letteralmente impazzita, si è bloccata dall’afflusso di traffico. Tutte che chiedevano di poter acquistare una maglia, ma io non ero attrezzata per una simile mole di richieste“, ha raccontato la ragazza ad un noto giornale emiliano.

Ora quindi sapete dove trovare la felpa e come iniziare a farne richiesta, aggiungendosi alla già folta lista di Silvia. Il prezzo della felpa è di 75 euro e potete ordinarla sul sito ufficiale del marchio.

Fonte foto di copertina: https://www.instagram.com/p/CKPTL93lTps/