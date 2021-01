Della sua bravura si parla da un po’ in Italia e ora anche all’estero grazie a The Undoing, ma c’è anche altro da dire. Matilda De Angelis sa come essere fashion.

Se dovessimo pensare ad un’attrice italiana che sappia emanare un certo fascino con disinvoltura, senza cadere nello stile di una prevedibile femme fatale, penseremmo subito a Matilda De Angelis. Brava, giovane e bella, l’attrice è una promessa italiana che si fa notare, come accaduto nella serie di HBO The Undoing. E noi l’abbiamo notata da un po’, non solo per la sua bravura ma anche per lo stile sbarazzino, elegante, sospeso tra look vintage e moderni che ci hanno stregato. Basta dare un occhio al suo profilo Instagram.

Matilda De Angelis di The Undoing è fashion: lo stile dell’attrice

Capi basic mescolati con sapienza, accostamenti da mixare ma con un tocco di stravaganza nei colori e negli outfit, con un piede nel vintage e uno nello stile contemporaneo. I look di Matilda sono da osservare con attenzione e copiare!

– Questo è lo stile di Matilda, e non ci stupisce che il suo debole fashion lo abbia per marchi come Gucci, Fendi e Prada, per cui ha indossato anche un bellissimo vestito nero della linea re-nylon. E il look abito da cocktail e chunky boots è da fotografare nella lista degli accostamenti 2021 da realizzare.

– E a proposito della sua passione per il vintage, anche qui abbiamo da prendere appunti, per il suo essere fashion addicted alle camicie bianche con maniche a palloncino o colletti lunghi e triangolari, tendenza prepotente di questa stagione. Abbinate con gli short? Il look che volevamo vedere.

Matilda e il red carpet: look eleganti anticonvenzionali

Sul red carpet, che l’attrice frequenta con una certa disinvoltura, non le piace indossare l’abito classico in tinta unita. Meglio un’eleganza unconvetional, giocosa, che sia più in pendant con la sua personalità piuttosto che con l’evento.

– Nero sì ma con fantasia come l’abito fiorato indossato all’ Academy in Rome 2019, oppure osare con il colore è il suo motto per sentirsi un po’ diva stravagante in arancio.

– Ma tra gli abiti da evento che abbiamo amato di più sicuramente c’è quello del red carpet veneziano: un abito bianco, altro colore che sfoggia in queste occasioni, ma dal taglio dritto e fluido impreziosito da perline in rosso. Delizioso anche il design cut out, che smorza i toni eleganti con classe.