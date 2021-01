Anche all’appuntamento con gli addii meglio non farsi trovare impreparate. Così Melania Trump ha lasciato con stile la Casa Bianca, con un look ultra chic.

Mentre Biden si è insediato ufficialmente con l’Inauguration Day che ancora fa parlare, Melania Trump insieme al marito ha detto addio alla Casa Bianca, volando verso la loro residenza in Florida. C’è chi magari in un giorno nel quale non si sente propriamente al top, perché esce comunque di scena come First Lady, magari si lascia andare e indossa qualcosa di sommesso e poco accattivante. Ma Melania neppure questa volta ha rinunciato a presentarsi al meglio e farci sognare con i suoi outfit chic da Goodbye America.

Melania Trump, l’outfit dell’addio alla Casa Bianca

Nel suo stile chic, composto e sempre attento alla scelta di outfit eleganti, e anche molto costosi, Melania ha ricordato un perfetto mix tra Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany e Jackie Kennedy, per lei un’icona intramontabile e di continua ispirazione. Il look dell’ex First Lady è stato definito impeccabile.

La nuance non poteva che essere il nero, avvolta in un tubino midi fasciante di Dolce e Gabbana, abbinato ad una giacca tweed di Chanel: un look bon ton, che segna un’uscita di classe per stupirci ancora una volta.

Non sono da meno anche gli accessori: occhialoni Bottega Veneta e immediatamente riconoscibili dalla suola rossa un paio di Christian Louboutin, modello pumps in vernice nera.

A completare il look da capogiro, nello style e nel prezzo, anche la borsa Biking Bag Hermès iconica stimata 50mila dollari. Bon ton anche l’acconciatura, raccolti a crocchia sulla testa, bombato e un po’ spettinato dietro.

L’arrivo in Florida di Melania: look bon ton colorato

Il momento della partenza è sempre quello più complesso e difficile, ma quando si è giunte a destinazione si può tirare un sospiro di sollievo. Via quindi il total black, spazio ad un bon ton colorato adatto al caldo clima della Florida.

L’abito caftano firmato Gucci inaugura la nuova vita di Melania, avvolta in un outfit colorato e geometrico in arancio, bianco e blu. Il look è solare, l’abito dal sapore estivo con spacchetti laterali, abbinato a delle ballerine tacco 2 di Roger Vivier.