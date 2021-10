Il cantante e l’attrice, direttamente dall’America, svelano a Silvia Toffanin alcuni aneddoti sulla carriera e sulla loro vita di coppia.

Non ce n’è per nessuno! Quando si parla di Verissimo, non si può che pensare ad ospiti assolutamente imperdibili ed esclusivi. Durante la puntata di oggi, la dolcissima Silvia Toffanin ha intervistato una tra le coppie più amate e seguite del momento: parliamo di Benjamin Mascolo e della sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne. I due si sono conosciuti sin da quando Mascolo faceva parte del duo “Benji e Fede” e, forse anche per questo, il loro amore “internazionale” è stato sin da subito molto seguito e amato dal popolo del web. Oggi ci hanno raccontato di più, soprattutto circa la loro vita da fidanzati.

Ben parla subito della sua carriera da attore nel film Time is Up: “Prima di salire sul set non avevo mai recitato, ma con i giusti incoraggiamenti ci sono riuscito” ha rivelato. Anche Bella ha molto apprezzato la prima esperienza del fidanzato al cinema. Dopo un filmato che racconta il loro amore, ma anche le loro sfavillanti carriere, i ragazzi, emozionati ammettono: “E’ bellissimo vedere tutti questi momenti“. I ragazzi poi raccontano il loro rapporto: “E’ stato impressionante, abbiamo iniziato a parlare e il suo inglese non era ottimale, non andavamo d’accordo per la distanza, pensavamo non funzionasse. Ma lui mi ha fatto cambiare idea” ha rivelato Bella. Benji poi ammette che non è stato fare i conti con la pandemia: “Col Covid non potevo andare da lei, siamo stati tre mesi separati, ma ci sentivamo ogni giorno e facevamo degli appuntamenti romantici” ha ammesso.

I ragazzi parlano anche della naturale complicità presenti in loro sul set del nuovo film: “E’ stato facile recitare, non devi fingere troppo. Era strano perchè non avevo mai lavorato con qualcuno da cui fossi coinvolta sentimentalmente” ha rivelato Bella. Benjamin ha poi ammesso che gli piacerebbe continuare la carriera da attore: “Mi piace sperimentare, mi trovo bene. Continuerò a fare musica ma mi vedo molto nel fare l’attore“. E circa la proposta di matrimonio, arrivata l’ultimo giorno delle riprese, Bella non ha nascosto l’emozione: “Mi ha riempita di gioia, io ridevo e piangevo allo stesso tempo”. Benjamin ha inoltre svelato alcuni dettagli: “Non c’è una data precisa per vari impegni lavorativi. Ma vogliamo farne due: uno in italia, sul lago di Como la prossima estate e uno in America”.

Anche Federico Rossi coglie l’occasione di fare un grande in bocca al lupo al suo ex collega e alla sua fidanzata per il nuovo film: riconfermato, come sempre, l’affetto trai due ragazzi.