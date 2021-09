Luna Marì è davvero uno scricciolo tra le braccia della madre e Belen mostra un bellissimo scatto madre-figlia ai fan.

Belen Rodriguez si mostra in un bellissimo scatto insieme alla piccola Luna Marì, nata a giugno dal compagno Antonino Spinalbese. La presentatrice spesso condivide delle foto con i follower che mostrano la sua bambina che, a pochi mesi dalla nascita, è tenerissima.

Belen e lo scatto con Luna Marì che intenerisce il web

Lei impeccabile in abito rosso e la piccola candida con un bellissimo vestitino bianco, lo scatto mostra Belen che tiene stretta la sua Luna Marì come se fosse un tesoro da proteggere. I loro visi si sfiorano e la scena è davvero tenera, sulla foto Instagram Belen scrive: “Sulle nuvole”. A una settimana dal parto Belen aveva già ripreso a lavorare per Tu Sì Che Vales ma ha sempre trovato il tempo per stare con la sua bambina.