Can Yaman scalda gli animi delle sue fan pubblicando delle foto a petto nudo in cui si mostra in tutta la sua sensualità.

Dopo aver sfilato con il suo inconfondibile stile alla 78 Edizione della Mostra di Venenzia, Can Yaman accende gli animi del web. L’attore turco posta una foto sul suo profilo Instagram e le fan impazziscono alla vista del loro sex symbol preferito. Diletta ormai sembra un ricordo lontano per Can che sembra molto preso dalla sua carriera.

Can Yaman a torso nudo: i suoi addominali scolpiti mandano in tilt le fan

Uno scatto che mostra tutta la sua sensualità e bellezza, Can Yaman posta una foto su Instagram in cui è a petto nudo leggermente inumidito da un profumo, con sotto avvolto da un asciugamano. Le fan sono impazzite e si sono sbizzarrite con commenti e apprezzamenti: “Oh Gesù”, “La smetti??? Ho il cardiologo in ferie!!!” e tanti altri. L’attore turco è tornato libero e single e questo scatena ancora di più il pubblico femminile che lo segue ad ogni suo passo.