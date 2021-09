Silvio Berlusconi ha avuto spesso problemi di salute nell’ultimo periodo ma come sono adesso le condizioni dell’ex premier?

Le condizioni di salute dell’ex premier Silvio Berlusconi preoccupano i medici nonostante al momento risultino stabili. Il legale del cavaliere rivela il quadro sanitario di Berlusconi che potrebbe rivelarsi problematico nel processo Ruby ter.

Come sta Silvio Berlusconi? Il suo legale si dice preoccupato

Berlusconi è indagato per per corruzione in atti giudiziari nel caso Ruby ter che vedrebbe coinvolto l’ex premier. I suo legale, Federico Cecconi, torna a parlare delle condizioni di salute del premier che deve affrontare non pochi processi: “Per quello che ho avuto modo di leggere, c’è stato sicuramente un moderato miglioramento nel periodo estivo, che però invece negli ultimi tempi è stato al tempo stesso condizionato da diversi e importanti episodi, soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che maggiormente preoccupano i medici in termini di stabilità delle condizioni generali, e inevitabilmente hanno ripercussioni sotto il profilo strettamente giuridico”.

A quanto pare, le condizioni dell’ex leader di Forza Italia non sono del tutto ottimali e sono da monitorare attentamente.