Tina Cipollari attacca duramente Gemma Galgani dopo che la dama si è rifatta il seno per apparire più giovane e affascinante

In un’intervista sul settimanale Nuovo, Tina Cipollari torna ad attaccare Gemma Galgani per il suo ultimo intervento di chirurgia al seno. Tra le due non scorre buon sangue e, a Uomini e Donne, sono protagoniste indiscusse con i loro litigi, frecciatine ed insulti. A quanto pare, la loro rivalità continua anche a telecamere spente e l’opinionista non si fa sfuggire l’occasione di criticare pesantemente la dama.

Gemma Galgani si rifà il seno e Tina Cipollari non si risparmia: le dichiarazioni dell’opinionista

Ai microfoni di Nuovo, Tina si lascia andare ad alcune critiche sulla decisione di Gemma Galgani di rifarsi il seno e afferma: “Non saranno certo due protesi al silicone a renderti più affascinante”. Non contenta però, l’opinionista che dal 13 settembre tornerà in studio, continua ad infierire e dichiara: “Ora Gemma avrà anche il seno nuovo», sostiene, «ma resta la vecchia di sempre. Una donna superficiale” e poi aggiunge, senza troppi peli sulla lingua, un’ultima provocazione a Gemma: “Dopo i denti, il lifting al viso e il ritocco al seno, l’anno prossimo Gemma si rifarà i glutei“. Uomini e Donne non è ancora iniziato ma tra le due il veleno già scorre e le unghie sono sempre più affilate.