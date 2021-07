Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua seconda figlia e il suo ex, Fabrizio Corona, le ha fatto gli auguri tramite social.

Attraverso una story via social Fabrizio Corona si è congratulato con Belen Rodriguez e l’attuale compagno, Antonino Spinalbese, per l’arrivo della loro bambina, Luna Marì, nata il 12 luglio mentre in Italia impazzavano i festeggiamenti per la vittoria degli Europei. “Auguri Gorda, benvenuta Luna”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi, che nonostante la rottura ha mantenuto con la showgirl un ottimo rapporto.

Belen Rodriguez: gli auguri di Corona per Luna

Belen Rodriguez ha annunciato con gioia di essere diventata mamma per la seconda volta: “Giornata fortunata, ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna“, ha scritto la showgirl argentina in una sua story via social, mostrando per la prima volta una gamba fasciata da una scarpina della sua bambina.

Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese, più felice che mai, le ha fatto eco scrivendo in un post: “Ti conquisterò ogni signolo attimo, perché hai…il profumo della felicità…“. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto gli auguri a Belen Rodriguez per il lieto evento, e tra loro ovviamente non poteva mancare anche Fabrizio Corona (che con la bella argentina ha mantenuto un rapporto d’amicizia nonostante la fine della loro liaison). Assoluto silenzio invece da parte di Stefano De Martino: l’ex marito della showgirl dopo la loro definitiva rottura (risalente a circa un anno fa) ha preferito mantenere il massimo riserbo sui suoi rapporti attuali con Belen, con cui condivide suo figlio Santiago.

La nascita di Luna Marì

Per i primi giorni dopo la nascita di Luna Marì Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese avrebbero deciso di affittare una lussuosa villa ad Albarella, dove si godranno un po’ di privacy insieme alla piccola nuova arrivata. I fan della showgirl sono impazienti di saperne di più sulla nascita della piccola Luna e in tanti si chiedono come Santiago avrà accolto la notizia di essere diventato fratello maggiore.