Il messaggio di un hater e la replica di Belen Rodriguez dopo aver pubblicato un contenuto con tanto di messaggio criptico.

Guai far arrabbiare Belen Rodriguez anche perché la risposta della showgirl potrebbe essere dietro l’angolo… Chiedere ad un utente social che tra i commenti lasciati sotto all’ultimo post su Instagram dell’argentina si è trovato la replica, mixata tra ironia e durezza, proprio della donna.

Belen, il messaggio criptico e la replica

Belen Rodriguez

La splendida Belen ha condiviso, come detto, un post su Instagram con diverse foto. Alcune che riguardano una chiesa e dei luoghi evidentemente visitati, altre che, invece, la vedono protagonista con quello che sembra essere o un nuovo tatuaggio o un nuovo piercing all’ombelico.

Ma a generare del “fastidio” ad alcuni utenti è stato il messaggio criptico della donna: “Nel bene e nel male” e quello che è parso l’accostamento tra appunto la chiesa in foto e la sua scelta di fare qualcosa di estroso come appunto un tatuaggio o un piercing (non si è capito quale sia tra le due la novità).

“Dalla chiesa l piercing all’ombelico? Che senso ha il post? Il piercing sarebbe il ‘male’? Secondo me hai grossi problemi psichiatrici… Fatti curare, ma da uno bravo”, ha scritto un utente all’argentina.

Quello che non poteva aspettarsi, come detto, era la replica immediata della diretta interessata. La donna, infatti, ha replicato: “Grazie per il consiglio, ma sono sotto cura da anni“.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina dove si può vedere lo scambio di messaggi:

La depressione: l’intervista a Domenica In

Già in passato la Rodriguez aveva parlato del suo essere stata in cura per la depressione. A dicembre, infatti, a Domenica In, la donna aveva detto in riferimento anche alle sue storie d’amore, ed in particolare a quella con De Martino: “Sono arrivata a pesare 49 chili… non volevo più vedere la luce, stavo a letto e non volevo uscire, mi sono guardata e mi sono detta ‘stai morendo’. […] Sono stata in clinica per 20 giorni, ho perso tanti chili. L’ho lasciato con una lettera”.