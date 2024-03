Dedica speciale di Chiara Ferragni a sua sorella Francesca nel giorno del suo compleanno. Le parole dell’imprenditrice e la “reazione” di Fedez.

Di ritorno dagli States, Chiara Ferragni non ha certo dimenticato una giornata speciale come quella odierna. L’imprenditrice digitale, infatti, ha voluto ricordare il compleanno di sua sorella Francesca dedicandole un pensiero molto intenso che richiama anche al personale delicato momento.

Chiara Ferragni, gli auguri alla sorella Francesca

Chiara Ferragni

Attraverso un post su Instagram, la bella Chiara ha voluto dedicare, come detto, un pensiero alla sorella Francesca nel giorno del suo compleanno. Le parole dell’imprenditrice digitale sono state di grande gioia e amore verso la parente che, a quanto pare, le è stata molto vicina in queste settimane complicate, sia dal punto di vista lavorativo sia per quanto riguarda le vicende private.

“Buon compleanno a mia sorella Francesca Ferragni”, ha scritto in inglese la nota influencer. “Grazie per essere stato al mio fianco negli ultimi 35 anni in tutto. Ti voglio bene all’infinito”, ha proseguito ancora.

Nel contenuto condiviso, ecco una serie di foto, ben dieci, dove sono stati ripercorsi alcuni dei “best moments” vissuti dalle due sorelle tra vacanze, feste e anche la recente gravidanza.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice digitale:

Il silenzio di Fedez

Al netto della dedica di Chiara per sua sorella Francesca, va registrato il momentaneo silenzio di Fedez. Il rapper, infatti, apparentemente non ha voluto manifestare alcun segnale per festeggiare la sorella di sua moglie.

Potrebbe essere confermata, quindi, la tensione in famiglia che farebbe da eco al “segui” social tolto dalle sorelle di Chiara all’artista nei giorni scorsi.

Staremo a vedere se qualcosa cambierà prossimamente o meno. Certo è che per chi osserva da fuori le dinamiche di casa Ferragnez, le sensazioni non sono super positive. Anzi. La crisi, ormai certificata, potrebbe sembrare, ad alcuni, irreversibile.