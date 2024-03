Francesco Monte, alias Kinari, pubblica il suo nuovo singolo “Arianna” ma scoppia la polemica. Gli utenti notano una strana somiglianza.

Archiviati reality e ospitate come opinionista, Francesco Monte si lancia nel mondo della musica con un nuovo nome d’arte, Kinari. Dopo aver partecipato ad Una Voce per San Marino e aver duettato con Lee Ryan in “Work This Out”, l’ex gieffino ha abbracciato il genere trap.

Nelle scorse ore c’è stato debutto di Kinari con l’uscita del singolo “Arianna”, il cui videoclip ha iniziato a circolare su TikTok e Twitter. Tuttavia, insieme alle prime impressioni positive, sono arrivate anche critiche: numerosi utenti hanno notato una sorprendente somiglianza con un’altra voce italiana molto amata.

Francesco Monte: “La brutta copia di Irama”

Sotto ai suoi post Instagram sono spuntati tantissimi commenti che hanno criticato lo stile musicale di Monte. Infatti, per molti la sua voce e il suo modo di cantare ricordano molto un altro cantante italiano molto amato: Irama.

FRANCESCO MONTE

Infatti, si possono leggere commenti come “La brutta copia di Irama” o ancora “Dovresti tentare di non imitare…sei la copia di Irama ma lui è un vero artista inimitabile…cerca e trova la tua vera personalità musicale perché la voce c’è“.

Francesco Monte: le critiche e il supporto dei fan

Nonostante le critiche, i commenti sotto ai post del neo trapper sono divisi tra chi lo supporta e chi, invece, nota troppa somiglianza con Irama.

Nonostante le critiche, il singolo “Arianna” è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale, con Kinari che si prepara a far sentire la sua voce nel panorama musicale italiano.

Intanto Francesco Monte non ha ancora risposto ai commenti degli utenti che lo criticano per avere una voce molto simile a quella di Irama. Arriverà una risposta? Intanto attendiamo di scoprire se il singolo “Arianna” si rivelerà un successo o un flop.