La coppia di Temptation Island formata da Gabriela e Giuseppe è scoppiata? Risponde lei e annuncia una pausa dopo la proposta di matrimonio,

La coppia diventata famosa a Temptation Insland, Gabriela Chieffo e il fidanzato Giuseppe Ferrara, hanno avuto molti alti e bassi. Andati sull’isola pieni di dubbi, al falò di confronto si erano lasciati, per tornare insieme pochi giorni dopo durante un secondo falò.

Pochi mesi dopo la fine del programma condotto da Filippo Bisciglia i due avevano compiuto un altro passo importante. Infatti, durante la puntata dedicata alle coppie di Temptation Island, Giuseppe aveva fatto la proposta di matrimonio a Gabriela.

Ma adesso i fan della coppia hanno notato qualcosa di strano sui solo profili social. Sono in crisi o si sono lasciati?

Temptatio Island: Gabriela chiarisce come stanno le cose con Giuseppe

Dopo settimane in cui la coppia non si mostrava insieme sui social, alcuni fan hanno iniziato a porsi delle domande. Infatti, quando Gabriela ha pubblicato il box domande sul suo profilo Instagram la domanda più gettonata è stata “Ma tu e Giuseppe vi siete lasciati?“.

La giovane influencer ha deciso di rispondere in modo molto sincero a questa domanda. “Io e Giuseppe non ci siamo lasciati, è semplicemente un periodo no, totalmente no. Sono un po’ triste, ma la vita è fatta di alti e bassi, non ci siamo lasciati, continuiamo a sentirci e a vederci per arrivare ad un punto di incontro per risolvere i nostri problemi” ha dichiarato Gabriela.

Gabriela e Giuseppe: le cause della crisi

Nelle storie Instagram Gabriela ha voluto anche spiegare quali sono stati i motivi che li ha allontanati dopo la proposta di matrimonio.

“Giuseppe è molto propenso a venirmi incontro e anche io, ma adesso sto pensando un po’ a me quindi ci siamo presi questo momento di pausa” spiega ai suoi follower.

Ha, però, chiarito: “L’amore ci sta, i nostri problemi sono caratteriali perché sia io che lui abbiamo un carattere molto forte, dobbiamo solo chiarirci. Qualora questo momento di pausa si dovesse trasformare in un “ci siamo lasciati“, sarò la prima a dirlo“.