Mahmood festeggia il doppio disco di platino e Mulino Bianco gli invia un regalo speciale: una maxi confezione di Cileni ripieni di zucchero.

Il brano Tuta Gold di Mahmood sta scalando tutte le classifiche, anche quelle internazionali, diventando il più grande successo uscito dal Festival di Sanremo 2024. Nelle ultime ore il brano si è aggiudicato il secondo disco di platino, un traguardo sbalorditivo che conferma ancora una volta il talento del cantante.

Per festeggiare questo importante risultato, Mahmood ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, ma i fan non si aspettavano di vedere il regalo che ha ricevuto da un noto brand.

Mahmood: Mulino Bianco festeggia il doppio disco di platino

Per festeggiare il doppio disco di platino di Tuta Goldi, Mulino Bianco ha stupito il cantante inviandogli un enorme pacco. Al suo interno c’era una mega confezione di Cileni ripieni di zucchero.

Non è un regalo casuale. Infatti, all’interno del brano Mahmood sembra nominare proprio questa tipologia di biscotto, che in realtà non esiste. Infatti, non si tratta che di una storpiatura di una parte del brano che in realtà dice “I gilet neri pieni di zucchero”.

Già dal primo ascolto durante il festival di Sanremo molti utenti sui social avevano commentato chiedendo appunto cosa fossero i “Cileni ripieni di zucchero”. I post si sono diffusi a macchia d’olio diventando un vero e proprio trend.

L’ironia della Mulino Bianco

La geniale trovata della Mulino Bianco dimostra quanto i social e la musica siano un potente strumento anche di marketing. Nel video postato da Mahmood si vede il cantante scartare il pacco e rivelare la divertente confezione di biscotti.

Il post Instagram ha raggiunto in poco tempo gli oltre 177mila likes e migliaia di commenti. I fan, infatti, sono rimasti spiazzati nel vedere l’enorme confezione di biscotti inviata a Mahmood da Mulino Bianco.