Belen Rodriguez pubblica una storia Instagram con un ago nel braccio, ma si tratta dell’ozono terapia. La showgirl spiega i vantaggi.

In un primo momento chi ha visto le storie di Belen Rodriguez si sarà spaventato vedendo l’ago nel braccio della showgirl. Ma subito dopo la stessa influencer ha spiegato di cosa si trattava.

La modella argentina, infatti, ha spiegato che non era altro che un trattamento di ozono terapia, un metodo molto diffuso e che porta benefici in appena mezz’ora. Ma di cosa si tratta? A spiegarlo è la stessa Belen che ha voluto tranquillizzare i suoi fan.

Belen: dal pap test all’ozono terapia

Belen Rodriguez si impegna duramente per mantenere forte e bello il suo corpo, e per questo si dedica all’attività fisica e ai numerosi trattamenti estetici. Ma non sempre questo è sufficiente. Infatti, per mantenere un buono stato di salute, la showgirl sa bene che è anche fondamentale fare prevenzione. Infatti, nelle ultime ore ha pubblicato una storia annunciando ai suoi follower di aver fatto il pap-test, un esame fondamentale per le donne.

Belen Rodriguez

Nel post temporaneo lancia anche un appello alle altre donne di fare attenzione a questi esami.

E dopo il controllo dal ginecologo, la showgirl si concede un trattamento: l’ozono terapia.

“Adesso passiamo all’ozono terapia. Provare per credere. I benefici si sentono dopo mezz’ora che l’hai fatto” scrive la showgirl.

Belen spiega i vantaggi dell’ozono terapia

Per rispondere ai follower più curiosi, Belen ha spiegato come funziona il trattamento a cui si è sottoposta, pubblicando alcuni scatti e screen sui benefici dell’ozono terapia.

Tra le varie informazioni pubblicate dalla showgirl si legge che tra i principali benefici del trattamento vi sono: “L’azione antiossidante, l’incremento delle difese immunitarie, miglioramento della circolazione sanguigna, miglior equilibrio psico-fisico“.

Infatti, “L’ossigeno-ozono terapia è un trattamento di terapia medica, basato sulla somministrazione di una miscela di ossigeno e ozono medicale all’interno dell’organismo, attraverso l’impiego di differenti tecniche, che permette di ottenere considerevoli risultati terapeutici su numerose patologie” riporta Belen sulle storie Instagram.