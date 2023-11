Nei giorni scorsi si parlava di una presunta gravidanza di Belen Rodriguez: arriva la smentita della diretta interessata.

Belen incinta del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni? Secondo alcune voci di corridoio circolate nei giorni scorsi la showgirl sarebbe in dolce attesa. A smentire tutto, però, ci pensa direttamente la Rodriguez che poche ore fa ha rotto il silenzio, parlando sui social della sua presunta gravidanza.

Belen Rodriguez, i figli e il suo nuovo compagno sono in vacanza in montagna. Dopo le insistenti domande di alcuni suoi fan che le chiedevano: “Ma sei incinta?“, la showgirl ha deciso di rispondere direttamente, smentendo subito la cosa.

Belen in attesa del terzo figlio? La verità

La showgirl argentina direttamente dalla sua pagina Instagram ha risposto nei commenti ai suoi follower in merito alla questione gravidanza. Vediamo insieme cosa ha scritto. Belen a chi stupito chiedeva se fosse davvero incinta del suo terzo figlio, il cui padre sarebbe Elio Lorenzoni, ha risposto: “Io non sono incinta, sono soltanto serena“, ha commentato l’ex conduttrice de Le Iene.

Belen Rodriguez: “In futuro mi piacerebbe allargare la famiglia”

La showgirl durante un’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo aveva dichiarato che l’idea di avere un terzo figlio non le sarebbe dispiaciuta. Alla domanda della conduttrice Mediaset se le sarebbe piaciuto allargare la famiglia, l’ex di Tu si que vales aveva replicato: “Penso che Cecilia sia più brava di me a fare la mamma. Non dico che io sono una pessima mamma ma ho molte cose a cui pensare ora, tra lavoro e vita privata. In futuro, però, sicuramente mi piacerebbe avere tre figli, vedremo cosa succederà“.

Dunque la voglia di maternità c’è, staremo a vedere cosa decideranno di fare la nuova coppia formata dall’argentina e Lorenzoni in un futuro non troppo lontano.