Al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha fatto per la prima volta una confessione inedita sul suo lavoro.

Parlando con Rosy Chin nella casa del GF, Massimiliano Varrese ha svelato per la prima volta di aver ricevuto delle avance da donne famose del mondo dello spettacolo di cui, però, si è rifiutato di fare il nome.

“Se ci sono stati solo bacini? Sì, solo contatto”, ha affermato l’attore, e ancora: “Io meglio se non parlo, sennò mi arrivano denunce da tutte le parti fidati. Se faccio i nomi di quelle donne che mi hanno rotto le scatole sui set succede un delirio. No, non è che me la tiro, racconto la verità”.

Massimiliano Varrese: e avance sul set

Nella casa del Grande Fratello Massimiliano Varrese ha svelato per la prima volta alcuni inattesi retroscena sul suo conto, e ha confessato anche di aver ricevuto delle avance da parte di famose donne del mondo dello spettacolo. Sulla questione non è dato sapere di più e i fan sono curiosi di sapere se la confessione fatta dall’attore corrisponda al vero e se, nelle prossime ore, emergeranno ulteriori dettagli in merito alla vicenda.

Varrese ha una figlia, Mia, nata dalla sua relazione con la collega Valentina Melis. Nella casa del reality show di Signorini sembrava che l’attore avesse instaurato un rapporto speciale con la collega Heidi Baci, ma una discussione tra lei e il padre ha messo fine alla possibilità di vederli insieme e lei ha deciso di lasciare improvvisamente il programma.