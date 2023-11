Chiara Ferragni ha mostrato ai fan un dettaglio extralusso della sua nuova casa, ed è stata travolta da un’ondata di critiche.

Una vera e propria bufera ha travolto Chiara Ferragni, che sui social ha mostrato per la prima volta la lussuosa sala cinema fatta costruire nella sua nuova casa. La stanza, con maxischermo, divanetti e poltrone in velluto rosso, ha stupito i fan e non ha mancato di scatenare l’ira da parte degli haters, che hanno accusato l’influencer di fare sfoggio di lusso e di essere incurante dei problemi nel mondo.

Chiara Ferragni: la sala cinema nella nuova casa

Chiara Ferragni e Fedez non hanno badato a spese per la loro nuova casa, e hanno addirittura fatto realizzare una sala-cinema con tende rosse, maxi schermo e poltrone. Le foto della stanza hanno scatenato un putiferio in rete, e c’è chi ha scritto contro l’influencer: “Mi chiedo perché ti seguo.. mentre muoiono bambini a Gaza, certi post infastidiscono di brutto. Continua pure, io mollo”, e ancora:

“E parlate di salute mentale..che presa in giro..ostentate cose che il 99% delle gente non può manco sognare..fatevi una domanda è datevi una risposta”.

Al momento l’influencer non ha replicato alle critiche ricevute dagli haters e in tanti si chiedono se lo farà. Nel palazzo della nuova casa è presente anche un’enorme piscina, e l’abitazione è stata accessoriata con i principali comfort desiderati da lei e Fedez. I due si stanno occupando del trasloco, e presto andranno a vivere nel nuovo appartamento.