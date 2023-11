Sui social l’ex re dei paparazzi ha postato alcuni audio della mamma di Sophie, attaccando la donna: “Lei controlla sua figlia”.

Poche ore fa Fabrizio Corona, sulla sua pagina Instagram Dillinger, ha pubblicato la notizia secondo cui la madre di Sophie Codegoni controllerebbe sua figlia in tutto e per tutto. Ecco cosa c’è scritto sul post dell’ex re dei paparazzi: “Basciano ha ragione, la madre di Sophie controlla sua figlia come fosse un oggetto in vendita. Lei programma sentimenti, comportamento e reazioni come se fosse un robot senza cuore né anima. Le prove di certo non mancano“.

Gli audio pubblicati da Corona sulla madre di Sophie

Per supportare l’attacco a mezzo social, Fabrizio Corona ha pubblicato anche alcuni audio in cui Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni, parlerebbe della figlia come fosse un oggetto: “Lei parla della figlia come di un articolo da esposizione da vendere al miglior offerente”. Poi Corona fa anche alcuni esempi per supportare la sua tesi: “Nel dietro le quinte del GF lei si lamentava dei vestiti casti che davano alla figlia, dicendo di darne altri per meglio mostrare le curve della ragazza”.

L’audio sulla presunta gravidanza di Sophie

Corona poi, pubblica anche un secondo audio dove la madre di Sophie direbbe: “Pensa che scoop mediatico se fosse incinta? La prima gieffina nella casa incinta. Tutti i giornali ne parlerebbero ovunque“. Fabrizio Corona, poi, parla anche della rottura del rapporto tra Codegoni e Basciano. Secondo l’ex paparazzo la colpa sarebbe sempre della la madre della ragazza, sempre presente nelle discussioni dell’ex coppia.

Corona definisce la donna come “Mamma padrona“. Fabrizio ha anche aggiunto che la madre di Sophie più che pensare ai sentimenti della figlia e della nipotina, penserebbe a come sfruttare scoop per il benessere dell’azienda: “Non sarebbe la prima volta, sia chiaro, ma concedetemelo, che pena” conclude Corona.