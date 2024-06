Belen Rodriguez inizia a godersi la nuova estate con il neo fidanzato Angelo Galvano. Nelle storie si mostra in topless.

L’estate è già arrivata per Belen Rodriguez che si sta godendo una rilassante vacanza con il suo nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano. Anche se fino a pochi giorni fa l’uomo si teneva lontano dai riflettori, adesso la showgirl ha deciso di non nasconderlo più e l’ha mostrato ai suoi follower. Ma non solo.

Tra gli scatti pubblicati, ce n’è uno che ha fatto impazzire i suoi fan.

Belen Rodriguez mostra il suo nuovo amore ai suoi follower

Il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, Angelo Edoardo Galvano, è un uomo molto riservato, e per diverse settimane si è tenuto lontano dai paparazzi. Ma adesso sono sempre di più le foto della nuova coppia, e pare che la stessa showgirl abbia deciso di arrendersi e mostrare il neo fidanzato ai suoi follower.

Infatti, nelle ultime storie Instagram postate dalla showgirl si vede Angelo Galvano, prima solo una mano che accarezza la showgirl, e poi il suo volto, semi coperto da un cappellino.

Nel video i due sembrano intenti a godersi un romantico pranzo in riva al mare.

Belen Rodriguez in topless: i fan scatenati

Durante la sua vacanza, Belen Rodriguez ha pubblicato anche alcuni scatti che hanno fatto impazzire i suoi fan. Infatti, tra le storie è spuntata anche una foto della showgirl senza veli, con il seno coperto solo da una stellina (per evitare la censura).

Nella foto pubblicata si vede la showgirl in topless mentre prende il sole su un lettino da spiaggia.

Belen si è, inoltre, goduta un giro in barca mentre ascoltava musica dal suo smartphone.

Insomma, sembra proprio che l’estate sia arrivata per Belen, la prima insieme alla sua nuova fiamma.