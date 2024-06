Elisa Isoardi parla della sua scelta di non avere figli, definendola un atto egoistico. Le rivelazioni della conduttrice televisiva.

Elisa Isoardi, celebre conduttrice televisiva, ha recentemente partecipato al programma “Da Noi… A Ruota Libera” su RaiUno. Durante l’intervista con Francesca Fialdini, la Isoardi ha condiviso riflessioni importanti sulla sua vita e sulle scelte personali.

Tra le confessioni fatte alla Fialdini, Elisa Isoardi ha confessato cosa si aspetta dal futuro e ha rivelato cosa ne pensa del crearsi una famiglia. Ecco che cosa ha detto.

Elisa Isoardi: “Un bambino sarebbe un atto egoistico”

“Io ho basato tutto sul mio lavoro, penso che ogni donna si debba emancipare anche attraverso il suo lavoro e, poi, è cambiato il mio approccio”, ha dichiarato. durante l’intervista.

Ha, poi, rivelato: “Oltre al lavoro quello che mi gratifica di più è l’affetto del pubblico. Se dietro allo schermo riesci a creare empatia, poi, non c’è più alcun filtro quando incontri le persone per strada“.

Elisa Isoardi

Durante un’intervista a Libero la conduttrice aveva, inoltre, dichiarato: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Avere un figlio, in questo momento, sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita“.

Elisa Isoardi racconta il supporto con sua madre Irma

Elisa Isoardi ha anche raccontato il supporto ricevuto da sua madre, Irma, sulla sua scelta di non avere figli.

In un’altra intervista a Nuovo, ha condiviso il dialogo avuto con sua madre: “Proprio di recente le ho chiesto perché non mi chiede mai un nipotino e lei mi ha risposto: ‘Perché so che tu sei diversa. So che non ti sposerai, non farai figli e sono felice, perché sei bella così’”.

Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, ha ribadito che la sua vita ruota attorno alla sua carriera professionale. “Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione”, ha sottolineato.