C’è il silenzio più totale da parte di Belen Rodriguez in questi giorni e alcuni rumors la vorrebbero non al top a livello di salute.

Come sta davvero Belen Rodriguez? In tanti si stanno facendo questa domanda dopo che, per un motivo o per un altro, diversi volti della tv hanno fatto ironia sulle condizioni di salute dell’argentina in chiave di ospitate saltate. Eppure, qualcosa di vero deve esserci e andrebbe a dare seguito il racconto della donna che aveva parlato di una perdita di peso di sette chili nell’ultimo periodo. In suo soccorso, pare, sia arrivata mamma Veronica…

Belen Rodriguez sta male? Mamma Veronica la aiuta

Belen Rodriguez

Solamente alcune settimane fa, a destare qualche preoccupazione era stata proprio la showgirl parlando di un dimagrimento recente che l’aveva vista perdere ben sette chili di peso. Un qualcosa che aveva ovviamente generato tanti pareri e che adesso potrebbe ricollegarsi al giallo delle ultime ore.

Infatti, oltre ad aver dato buco ad alcune ospitate in tv, Belen è letteralmente sparita dai social. In tanti hanno supposto che la donna non stia bene e che abbia qualche problema. A dare valore a tale tesi anche il fatto che i figli, Santiago e Luna Marì, si trovano con gli altri membri della famiglia e non con la madre.

In particolare, nelle ricostruzioni più recenti, pare che la signora Veronica Cozzani, madre dell’argentina, sia andata proprio in soccorso della figlia per darle una mano. Non è dato sapere se tutto questo sia, effettivamente, corrispondente alla realtà ma il silenzio preoccupante della donna è abbastanza evidente.

Di seguito anche uno degli ultimi post Instagram condivisi dall’argentina: