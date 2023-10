Sempre più nel nuovo ruolo di mamma, Natalia Paragoni che ha raccontato ai suoi seguaci come procedono le sue giornate con Ginevra.

Sorridente e in forma Natalia Paragoni che dopo qualche momento di difficoltà sta iniziando a tutti gli effetti ad entrare nel suo nuovo mood da madre. La bella influencer si gode la piccola Ginevra alla quale ha dedicato anche alcuni tatuaggi. A mostrare le novità è lei stessa sui social dove si confronta spesso con i suoi seguaci e svela loro diversie curiosità come un recente “segreto” per stancarsi di meno con la bambina.

Natalia Paragoni mamma felice tra tatuaggi e segreti

La Paragoni, così come il compagno Andrea Zelletta, sembrano aver trovato il giusto ritmo in famiglia e lo conferma proprio la giovane neo mamma con alcune stories molto serene nelle quali ha mostrato ai fan le novità in tema tatuaggi (oltre al piercing rimesso nell’ombelico).

Spiegando ai seguaci di come abbia voluto aggiungere qualche tatuaggio sulle mani, la bella Natalia ha mostrato ben due novità che ha voluto dedicare alla sua piccola che chiama molto dolcemente “carciofina”. Da qui, ecco il disegno di un carciofo e la scritta con font molto bello “Ginevra”, lungo la mano.

Ma non solo. In alcune stories seguenti, la Paragoni ha mostrato come se la stia cavando nelle questioni di casa come fare la spesa. La giovane infleuncer ha fatto vedere come è riuscita a fare la spesa andando con la sua bimba. La donna ha usato un trucchetto che, poi, è anche il suo segreto per cercare di affaticarsi il meno possibile. Quale? La ragazza ha utilizzato una fascia porta bambini che le permetteva di tenere la piccola attaccata a lei senza mani. Un modo anche furbo per fare la spesa visto che, per sua stessa ammissione, tutto ciò che aveva poi comprato lo ha messo nel passeggino…

