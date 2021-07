A poche ore dalla nascita di sua figlia Luna Marì Spinalbese, Belen Rodriguez è già al centro della polemica.

L’indiscrezione lanciata da Nurse Times ha già fatto il giro del web e di tutti i quotidiani nazionali. Una foto scattata direttamente all’interno dell’ospedale padovano in cui la Rodríguez ha partorito, mostra chiaramente come sia impossibile accedere al piano della struttura dove è situata la stanza della showgirl; ordine del Personale Infermieristico che, in riferimento alla vicenda, parla di “una cosa burlona”.

Belen a Padova “blocca” un piano intero

A neanche 3 giorni dalla nascita, la piccola Luna Marì è già al centro del dibattito e fa infuriare il web. L’Ospedale blindato per la nascita della secondo genita finisce al centro di una polemica web a causa di un cartello ben preciso che ha fatto indignare i più: “‘Causa Belen’ e fino a nuovo ordine in divisione ostetrica negli ascensori 4 e 7 i pulsanti relativi al terzo piano sono disabilitati“.

Non solo polemica, quello del cartello sembra essersi tramutato addirittura in un giallo. Non è chiaro se il cartello affisso sia vero o no; quel che è certo, però, è che dall’ospedale non sono arrivate smentite.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!