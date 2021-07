Emma Bunton, ex Spice Girl, è convolata a nozze con Jade Jones dopo ben 21 anni e due figli. Matrimonio boho e l’amore delle Spice.

Nel lontano 2008 la Bunton ci tenne a precisare che non servisse un matrimonio per giustificare il suo rapporto con Jones. Oggi Emma Bunton si è sposata con Jade Jones, storico fidanzato: abito bianco in stile boho, tanti fiori e quell’atmosfera che solo l’amore sa creare. Dopo 21 anni di relazione Mr e Mrs Jones (così scrivono su Instagram i due sposini) sono finalmente marito e moglie!

L’affetto delle Spice Girls per Emma

Immancabili gli auguri da parte di quasi tutte le Spice Girls. Prima su tutte Victoria Beckam che fa da apripista agli auguri del web: «Congratulazioni, vi voglio un mondo di bene», scrive sui social. «Evviva» aggiunge Mel B; «Yeah, congratulazioni», scrive Mel C.