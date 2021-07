Dopo la Megxit Harry e Meghan Markle sono riusciti in un’altra impresa che farà discutere: la loro intervista da Oprah Winfrey è candidata agli Emmy.

Insieme a The Crown, a Bridgerton e ad altri famosi prodotti d’intrattenimento candidati agli “Oscar della tv americana”, anche i nomi di Harry e Meghan Markle hanno fatto inaspettatamente capolino tra le proposte candidate agli Emmy Awards. La loro intervista per la Cbs in compagnia di Oprah Winfrey è infatti nella cinquina delle nomination nella categoria “Outstanding Hosted Nonfiction Series o Special”. L’intervista – che ha scatenato un ulteriore scandalo sulla famiglia Reale – è stata seguita da 17 milioni di persone solamente negli States.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Meghan Markle e il principe Harry

Harry e Meghan Markle: gli Emmy 2021

Dopo aver rotto le tradizioni della monarchia britannica ed aver in seguito detto addio ai titoli nobiliari, il Principe Harry e Meghan Markle sarebbero riusciti a compiere un’altra “impresa” mai compiuta prima da dei membri della famiglia Reale: i due sono candidati agli Emmy 2021 per la loro controversa intervista da Oprah Winfrey, senza dubbio una delle più seguite della famosa conduttrice tv.

L’intervista – della durata di 2 ore – è stata vista in tutto il mondo e ovviamente non ha mancato di destare scalpore sulla famiglia Reale. Per sapere se grazie ad essa Harry e Meghan vinceranno uno degli Oscar della tv americana sarà necessario attendere la cerimonia d’assegnazione dei premi, che si svolgerà il 19 settembre.

L’intervista da Oprah

L’intervista rilasciata dai due ex duchi del Sussex ha destato scandalo sulla monarchia britannica: durante lo speciale di 2 ore i due avevano infatti gettato pesanti dubbi riguardanti alcuni membri – non meglio specificati – della famiglia Reale, arrivando ad accusarli persino di episodi razzisti. In seguito alla messa in onda dell’intervista la Regina Elisabetta era stata costretta a rompere il silenzio con un comunicato ufficiale in cui si diceva “dispiaciuta” e intenzionata a risolvere la situazione nel “riserbo della famiglia”.