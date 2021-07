Belen Rodriguez ha lasciato l’ospedale ed è tornata a casa da Santiago: la prima foto del bimbo con in braccio Luna Marì è virale.

Dopo aver trascorso un paio di giorni in ospedale, Belen Rodriguez è stata dimessa ed è tornata a casa con la piccola Luna Marì. La bimba ha finalmente conosciuto il suo fratellone: la prima foto di Santiago con la sorellina in braccio fa impazzire i fan.

Belen esce dall’ospedale: Luna Marì in braccio a Santiago

Prima della nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez aveva ammesso che il primogenito Santiago non vedeva l’ora di conoscere la sorellina. Quel momento è finalmente arrivato: la showgirl argentina ha lasciato l’ospedale ed è tornata a casa con la neonata, frutto dell’amore che la lega ad Antonino Spinalbese.

Al suo rientro, Belen ha trovato un vero e proprio comitato di accoglienza, dove spiccava il suo adorato Santi. Il bimbo ha subito preso in braccio la sorellina e la Rodriguez non ha potuto evitare di immortalare il momento. Lo scatto, ovviamente, è stato condiviso su Instagram ed è diventato virale in un lampo. Nell’immagine in questione, il primogenito stringe tra le braccia la bimba e anche se i suoi occhi non si vedono immaginiamo che siano sognanti. D’altronde, Luna Marì è davvero bellissima.

Ecco la prima foto della figlia di Belen e Antonino:

La prima festa di Luna Marì

Come vuole la tradizione, Belen, Antonino e la piccola Luna Marì sono stati accolti da un party di benvenuto. La showgirl argentina ha condiviso alcune immagini della festicciola su Instagram e i fan non vedono l’ora di scoprire qualche dettaglio in più.

In onore di Luna Marì è tutto rosa, dai palloncini ai biscotti, passando per i confetti e le candele. Due bei abitini bianchi, invece, sono appesi accanto ad orsacchiotti di peluche in formato gigante. La casa dove la famigliola ha deciso di trascorrere queste prime settimane è in provincia di Padova e si affaccia sul mare Adriatico, ma ha anche una piscina privata. Un posto ideale, lontano da occhi indiscreti.