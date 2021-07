Nuova fiamma per Angelina Jolie? Avvista insieme a TheWeeknd durante un concerto a Los Angeles: che ci sia del tenero tra i due?

La vita amorosa della bellissima Angelina Jolie non smette di incuriosire e mietere “avvistamenti”. In questi giorni indaffarati per l’attrice, alle prese con le scartoffie del divorzio- in corso- da Brad Pitt, non mancano certamente i momenti per l’amore. Ma con chi condividerà i suoi momenti amorosi la 46enne? Conosciuto come TheWeeknd, Abel Makkonen Tesfaye, è un cantautore canadese all’apice del suo successo. Tre Grammy, diciotto Billboard Music Awards, cinque American Music Awards e anche una candidatura agli Oscar, si parla di un vero e proprio artista internazionale.

ANGELINA JOLIE

E sembrerebbe proprio essere la musica a legare i due: avvistati (per la terza volta insieme!) al concerto di Mustafa, in quel di Los Angeles, la coppia sembrerebbe ormai frequentarsi quasi ufficialmente. Beccati a cena insieme qualche giorno fa a New York (tra i presenti anche il figlio di lei, Pax), gli amici di Abel non negano l’interesse del canadese nei confronti della bella attrice.

Anche un account Twitter del cantante conferma quando riportato dai giornali statunitensi, pubblicando foto del concerto. Non ci resta, quindi, che attendere l’ufficialità!