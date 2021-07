È arrivato il giorno del grande sì per Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, ma non poteva non essere notata una grande assenza….

13 luglio 2020: è arrivato il giorno del grande sì per Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, ex gieffina che tanto fece parlare di sé nel 2010 per quel legame molto intimo con la modella napoletana Sarah Nile. Protagoniste di un chiacchieratissimo bacio saffico, le due furono al centro del pettegolezzo per un po’, ma sempre legate da una forte amicizia.

Eppure qualcosa è scattato nell’amicizia tra le due se, nel giorno più importante per la Ciardi, la Nile è una grande assente. “Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa”, scrive la modella in uno sfogo pubblicato sui social rompendo definitivamente l’amicizia con la neo sposa.

Lo sfogo di Sarah Nile sui social

Veronica Ciardi

“Ritengo sia giusto spendere due parole, soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere, a voler capire. In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi, tenuti insieme da un filo che fino ad oggi – almeno da parte mia – non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare, di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato… Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo, metto un punto e mi fermo qui”.