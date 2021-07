Dopo la morte del fratello Lucas, Dayane Mello ha deciso di acquistare la sua casa e regalarla alla famiglia: il gesto emoziona i fan.

Dayane Mello ha acquistato la casa del fratello Lucas, morto qualche mese fa in un terribile incidente stradale. La modella ha deciso di compiere questo grande passo per il bene del papà e dell’altro fratello Juliano: era il loro sogno, infatti, vivere nella casa del familiare scomparso prematuramente.

Dayane Mello ha acquistato la casa del fratello Lucas

Qualche mese fa, mentre stava vivendo la sua avventura nella casa del GF Vip, Dayane Mello ha vissuto un lutto terribile: suo fratello Lucas di 26 anni è morto in un incidente stradale. Nonostante la tragedia, la modella ha proseguito la sua esperienza nel reality, ammettendo che se fosse uscita dalla grande dimora di Cinecittà avrebbe vissuto in estrema solitudine. Oggi, a distanza di tempo da quel momento, Dayane ha deciso di acquistare la casa dove viveva Lucas e l’ha regalata alla famiglia.

E’ stata la Mello ad annunciare ai fan l’importante acquisto. Attraverso una serie di Instagram Stories, la modella ha raccontato di aver comprato l’abitazione del fratello per realizzare il sogno di suo papà e dell’altro fratello Juliano. Dayane ha mostrato alcuni scatti della casa, che è immersa nel verde.

“Questo è il posto preferito di Lucas dove ha vissuto per un anno. (…) Sono riuscita a comprare questa casa per la mia famiglia, esattamente questo posto era il sogno di mio padre quando ero piccola. Sono così felice di aver realizzato il loro sogno e di avere un piccolo posto per me in Brasile“, ha ammesso la Mello.

Ecco la foto della casa condivisa dalla modella brasiliana:

Dayane: l’acquisto della casa è un sogno che si realizza

Dayane ha ammesso che l’acquisto della casa di Lucas è un vero e proprio sogno che si realizza, non solo per lei ma anche per la sua famiglia. E’ proprio a loro, infatti, che ha voluto riservare un pensiero molto importante. Ha dichiarato:

“Grazie alla mia famiglia di esistere e guidarmi, grazie fratello mio per esserti preso cura di me e di tutto ciò che mi circonda sempre, sei il miglior fratello del mondo. Te amo“.

Dopo la morte del fratello Lucas, la Mello ha vissuto un altro terribile lutto: è scomparsa anche sua madre Ivone Dos Santos, malata di tumore.