Eros Ramazzotti ha confessato di aver detto ‘no’ ad un possibile legame con una delle donne più belle del mondo: l’attrice Monica Bellucci.

Al Corriere della Sera Eros Ramazzotti ha svelato alcuni aneddoti e retroscena riguardanti gli episodi che hanno maggiormente segnato la sua vita, dalla scomparsa della madre ai ‘no’ detti nella carriera e nel privato che hanno sicuramente rappresentato dei bivi definitivi per la sua vita. Uno di questi è quello che Eros ha confessato di aver detto alla diva Monica Bellucci, da lui incontrata in un momento in cui entrambi erano sentimentalmente liberi: “Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo”, ha dichiarato il cantante, oggi single dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

MONICA BELLUCCI

Eros Ramazzotti: la confessione su Monica Bellucci

Dopo esser stato sposato con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli – da cui si è separato pacificamente – Eros Ramazzotti ha confessato il retroscena su un amore mai nato tra lui e Monica Bellucci, che s’incrociarono in un periodo in cui entrambi sarebbero stati single.

In seguito la famosa attrice e modella è stata a lungo legata all’attore Vincent Cassel, da cui ha avuto le sue due figlie e da cui in seguito ha divorziato. Anche Eros Ramazzotti è padre: la sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti, è nata dal suo amore per Michelle Hunziker, mentre in seguito ha avuto i piccoli Gabrio Tullio e Raffaella Maria durante il suo matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Il dramma del cantante

Nella sua intervista al Corriere della Sera Eros Ramazzotti ha anche rivelato uno dei lutti che hanno maggiormente segnato la sua vita. Il cantante ha infatti perso la sua adorata madre Raffaella (scomparsa nel 2002). “Quando se ne è andata mamma. È stata dura perché purtroppo non potevo essere lì con lei. Quando era in vita me la sono goduta. E se la parte artistica viene da papà, il carattere forte l’ho preso da lei, calabrese doc”, ha confessato il cantante.