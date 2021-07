Ferve l’attesa per la quarta puntata di Temptation Island 2021: scopriamo alcune anticipazioni riguardanti i protagonisti dello show.

Tra crisi, incomprensioni e falò immediati, la quarta puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di sorprese: lo stesso conduttore Filippo Bisciglia ha già rivelato che una delle coppie chiederà il confronto immediato presso il falò, mentre Manuela Carriero si troverà probabilmente a doversi confrontare con il single Luciano.

Temptation Island: le anticipazioni del quarto episodio

Dopo il lieto fine di Claudia e Ste sembra che i telespettatori di Temptation Island abbiano da aspettarsi delle belle dal quarto episodio dello show: una delle coppie infatti sarebbe in procinto di lasciarsi e, stando a quanto confessato da Filippo Bisciglia, sarebbe stata una delle fidanzate a chiedere il falò di confronto.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

FILIPPO BISCIGLIA

Secondo i rumor in circolazione potrebbe trattarsi di Manuela o Floriana (che già sembrava intenzionata a confrontarsi con il fidanzato Federico durante la terza puntata). Ferve l’attesa anche per il presunto confronto che Manuela dovrebbe avere con il tentatore Luciano, che ovviamente sta instillando dei dubbi sui suoi sentimenti verso il fidanzato. Come andranno a finire le cose?

Il lieto fine di Claudia e Ste

Nella terza puntata del programma la coppia formata da Claudia e Ste ha deciso di lasciare lo show. La partecipazione a Temptation Island ha aiutato i due a chiarirsi le idee in merito al proprio rapporto e il prossimo 7 agosto – per la gioia dei fan – convoleranno a nozze. “Decido di tornare a casa con mia moglie”, ha affermato Ste dopo il falò di confronto baciando appassionatamente la sua fidanzata. All’isola delle tentazioni era stato il single Luke a mettere a dura prova i sentimenti di Claudia nei confronti del fidanzato, ma fortunatamente tra i due tutto si è concluso per il meglio e hanno deciso di lasciare il programma più felici ed uniti che mai.