Beatrice Valli e Marco Fantini hanno creato per la propria famiglia un ambiente confortevole e di grande impatto: tra divani, stoffe e luci, la loro casa è un vero sogno.

Un focolare moderno e pieno di piante: così Beatrice Valli e Marco Fantini hanno arredato la propria casa, rendendola un nido perfetto per sé e per i propri bambini. Nell’appartamento milanese della coppia il bianco la fa da padrone, ma non mancano dettagli oro e verdi che conferiscono all’ambiente uno stile molto chic. Dopo il loro matrimonio nel maggio 2022, però, hanno in programma di trasferirsi in una nuova abitazione… ancora in costruzione. Quindi per il momento andiamo alla scoperta della loro attuale dimora!

La casa di Beatrice Valli e Marco Fantini: le stanze

Il salone è sicuramente l’ambiente più apprezzato dalla coppia all’interno della casa: al centro dell’ambiente è disposto un divano chiaro sopra il quale sono appese foto in bianco e nero di paesaggi o della famiglia.

Davanti ad esso vi sono un tavolo e un morbido tappeto, dove Marco Fantini e Beatrice amano giocare insieme ai propri bambini o rilassarsi semplicemente insieme difronte a un po’ di TV.

Nel salone, così come nelle altre stanze, non mancano piante a volontà, mobili bianchi e un lampadario dal sapore vagamente vintage.

La camera da letto è accogliente e confortevole, perfetta per quando i piccoli di casa si vogliono accoccolare sul letto insieme alla mamma e al papà. Un armadio bianco di fronte al letto occupa l’intera parete, ed è abbastanza capiente da contenere tutti gli abiti della coppia. I lampadari sono gli stessi della sala da pranzo.

Sotto al letto si trova un pratico cassettone, utile per infilare gli abiti del cambio di stagione o le scarpe inutilizzate. Di giorno l’ambiente è estremamente luminoso grazie alle ampie vetrate che caratterizzano la stanza.

La sala da pranzo, invece, ha un ampio tavolo bianco e delle sedie che richiamano i colori del divano e delle poltrone che si trovano in salotto. Un ambiente di classe ma discreto, dove di nuovo non mancano piante (e parquet) a dare un po’ di calore.

Nuova casa per i “Vallini”

Come detto all’inizio, i coniugi Fantini-Valli hanno comprato una nuova casa, che è ancora in costruzione. L’acquisto è stato fatto ancora prima che ci fosse il palazzo, e proprio in quel periodo, nel 2020, aveva creato un profilo Instagram dedicato per mostrare come avevano intenzione di arredare il loro nuovo attico, chiedendo anche consigli ai follower su cosa scegliere.

Il 5 maggio 2020 la coppia ha postato una fotografia in cui erano nel cantiere del loro nuovo appartamento, che si percepisce molto spazioso e luminoso.

