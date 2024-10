Dopo la drammatica morte del cantante Liam Payne arrivano notizie shock: arrestati due dipendenti dell’hotel in cui alloggiava.

La tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, continua ad essere avvolta nel mistero. Il cantante, scomparso a 31 anni dopo essere precipitato dalla finestra della sua camera d’hotel a Buenos Aires, è ora al centro di una nuova svolta investigativa. Secondo le ultime indiscrezioni, due dipendenti dell’hotel CasaSur Palermo, in cui Payne alloggiava, sono stati licenziati in seguito a gravi accuse. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Liam Payne: sostanze stupefacenti nel corpo del cantante

L’autopsia sul corpo di Liam Payne ha rivelato la presenza di diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, crack, ketamina ed ecstasy.

Questi risultati hanno rafforzato l’ipotesi che la morte di Payne possa essere legata a una notte di eccessi. La polizia argentina ha sottolineato che la combinazione di queste droghe, in particolare la metanfetamina “Cristal”, nota per causare allucinazioni e comportamenti psicotici, potrebbe aver influito sul tragico epilogo.

Liam Payne e Kate Cassidy

Ma anche alcuni dipendenti dell’hotel potrebbero aver avuto la loro parte di colpe nel tragico epilogo.

Morte di Liam Payne: l’arresto dei dipendenti dell’hotel

Le indagini hanno portato alla luce dettagli scioccanti. Secondo un amico di Payne, il cantante stava cercando di “rimanere pulito”, ma gli sarebbe stata offerta droga e alcol poco dopo il suo arrivo in hotel.

Questo ha portato al licenziamento di un addetto alle pulizie e di un altro membro dello staff, accusati di aver introdotto le sostanze illecite nella suite del cantante.

I due dipendenti dell’hotel avrebbero fornito droga al cantante, nascosta in una scatola di sapone nella sua stanza.

Nonostante i licenziamenti e le accuse, l’indagine non è ancora conclusa. Sono stati interrogati cinque testimoni, tra cui tre dipendenti dell’hotel e due donne che erano presenti con Payne la notte della sua morte.

Tuttavia, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali e la polizia sta continuando a indagare per fare chiarezza su quanto accaduto.