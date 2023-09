Video social per Beatrice Valli e Marco Fantini per annunciare ai loro seguaci l’acquisto della nuova casa a Milano: il costo e le immagini.

Lo avevano annunciato in passato ma ora possono ufficialmente gioire per la loro prima casa. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno esultato con i loro fan per la fine dei lavori nel loro nuovo appartamento a Milano. Sui social, la coppia, amatissima e seguitissima, ha condiviso un filmato ricco di emozione per questa tappa fondamentale della loro vita e per la loro famiglia. La nuova dimora è assolutamente super e il suo costo è stato piuttosto elevato…

Beatrice Valli e Marco Fantini comprano casa

Beatrice Valli Marco Fantini

“La nostra prima casa”. In questo modo la Valli e Fantini hanno voluto annunciare a tutti i fan sui social, precisamente su Instagram, la conclusione dei lavori nell’appartamento a Milano che hanno acquistato.

Per farlo, come detto, hanno scelto un video che li riprende mentre brindano con lo champagne in quello che crediamo possa essere il giardino del loro appartamento a CityLife.

In passato i due avevano spiegato di aver comprato casa ma che la dimora avrebbe avuto bisogno di lavori per essere poi agibile e abitabile. Ora, finalmente, la conclusione di tutto e le “chiavi in mano” alla coppia.

Tanti curiosi si stanno già domandano il costo di questa casa. Il prezzo, va detto, non è noto ma considerando la zona – una delle più care di Milano – si potrebbe parlare, probabilmente, di qualche milione di euro.

In attesa che la coppia mostri gli interni della casa, le dimensioni e ogni altro possibile dettaglio, dai commenti che si possono leggere sotto al loro post Instagram, i fan si sono congratulati con i due ragazzi per questo importantissimo traguardo.

Di seguito anche il post Instagram della coppia: