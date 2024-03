A pochi giorni dalla sconfitta al Grande Fratello, Beatrice Luzzi dice la sua sulla relazione tra Mirko e Perla e rivela i suoi dubbi.

A pochi giorni dalla cocente sconfitta alla finale del Grande Fratello, Beatrice Luzzi decide di rivelare alcune riflessioni su alcuni dei concorrenti che ha conosciuto all’interno della Casa. Tra tutti, si è voluta sbottonare principalmente sulla vincitrice dell’edizione del reality, Perla Vatiero, e sul suo fidanzato Mirko Brunetti.

Durante l’intervista a Chi, l’attrice si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa e dire quello che pensa sulla gieffina che le ha soffiato la vittoria. Ecco che cosa ha rivelato.

Beatrice Luzzi scettica sul rapporto tra Mirko e Perla

Il vero protagonista di quest’edizione del Grande Fratello è stato indubbiamente il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, l’ex Perla Vatiero e l’allora nuova fidanzata Greta Rossetti. Mirko e Perla, che abbiamo già conosciuti a Temptation Insland, sono usciti separati dal programma sulle coppie, con Mirko innamorato della sua tentatrice Greta.

Beatrice Luzzi

Gli autori del GF hanno voluto sviluppare nuove dinamiche sul triangolo, riunendo tutti e tre all’interno della casa, e il risultato è stato inaspettato. Mirko e Greta si sono lasciati, Greta e Perla sono diventate amiche e Perla e Mirko sono tornati insieme.

Ma cosa ne pensa Beatrice? La gieffina ha risposto chiaramente durante l’intervista: “Se credo nell’amore tra Perla e Mirko? Non ci credo fino in fondo, penso che si siano riavvicinati perché si sono resi conto che sarebbe stato apprezzato“.

Beatrice Luzzi svela il gioco dei Perletti

Durante l’intervista l’attrice ha rivelato quello che crede sia stato il gioco di Mirko e Perla. “All’inizio non ero “team Perla” perché credevo a quello che diceva Mirko, cioè di essere innamorato di Greta, e anche negli occhi di Perla ho visto altro. È chiaro che hanno giocato in due e hanno vinto” ha rivelato.

Riguardo ai figli che hanno fatto il tifo per lei da casa ha detto: “Mi dispiace per i miei figli, temo che siano delusi. Come mai ho partecipato al Grande Fratello? Volevo rimettermi in gioco dopo 15 anni di devozione assoluta come madre, per riprendere in mano sia la mia professione sia la mia natura artistica. E poi, per dare un futuro più roseo ai miei figli“.