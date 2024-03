Josh Rossetti continua a far parlare di sé, e dopo la rissa sfiorata con Varrese stavolta rivolge pesanti minacce a Gabriele Parpiglia.

Dopo la recente rissa sfiorata con Massimiliano Varrese, Josh Rossetti, fratello della gieffina Greta, torna a far parlare di sé. Infatti, durante una diretta radiofonica su Turchesando, Rossetti se la sarebbe presa con il giornalista Gabriele Parpiglia dando origine ad un’accesa polemica.

Il fratello di Greta Rossetti è esploso in un acceso sfogo, rivolgendosi direttamente a Parpiglia con parole minacciose: “Ti vengo a prendere, non fare il fenomeno“, ha dichiarato durante la trasmissione. Quali saranno le conseguenze a tali parole?

Josh Rossetti: tensione durante la diretta radiofonica

Rossetti si è pubblicamente scusato per quanto successo fuori dagli studi televisivi, ma ha peggiorato la sua posizione dopo l’ultima uscita durante la diretta radiofonica.

Una frase del giornalista Parpiglia ha acceso l’ira di Rossetti: “Eri circondato da cinque buttafuori perché cercavi Massimiliano Varrese ed eri inc***ato, volevano far sì che non succedesse niente! Non è che ti hanno circondato perché erano pazzi!“.

Gabriele Parpiglia

Dopo un acceso scontro, sono arrivate le minacce e gli attacchi da parte di Rossetti, che ha detto al giornalista: “Ti metto a casa mia a fare il nano da giardino. Tu non hai capito un c***o credimi. Turchese, se dobbiamo parlare, togli sto scemunito sennò vengo direttamente là e…“

Josh Rossetti: le minacce a Gabriele Parpiglia

Il giornalista, notando la tensione crescente, ha invitato Josh a non esagerare: “Io poi sono da querela facile, non sono Varrese eh“. Ma questa frase ha solamente peggiorato la situazione.

Infatti, Josh ha risposto al giornalista “Fammi una querela, io ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Querelami uomo di m**da! (…) Gabriele, io non faccio televisione, io sono cresciuto in mezzo alla strada. Io se devo cavare gli occhi, cavo gli occhi e non me ne frega un cavolo. (….) Non ti preoccupare che Milano è piccola“.

Il fratello di Greta ha poi continuato: “Parpiglia ti giuro che ti vengo a prendere, te lo sto dicendo in diretta. Io sono abituato a spaccare i crani, mio padre è in galera, 15 anni di galera, hai capito Gabriele? Hai capito? Io ti taglio la testa, Gabriele. Non rompere sennò ti taglio la testa. Figlio di p*****a”.