Mentre Fedez dice addio a Muschio Selvaggio, Luis Sal sarebbe pronto a tornare a condurre il famoso podcast. Le ultime indiscrezioni.

Solamente pochi giorni fa è uscita l’ultima puntata di Muschio Selvaggio condotta da Fedez e Mr. Marra, ma già arrivano nuove importanti novità sul podcast. Infatti, in base alle recenti indiscrezioni che hanno preso a circolare sul web, Luis Sal, ex socio del rapper, sarebbe pronto a tornare alla conduzione del famoso podcast.

Quale sarà il destino di Muschio Selvaggio? Ecco cosa rivelano le ultime indiscrezioni che circolano sui social.

Muschio Selvaggio torna nelle mani di Luis Sal?

Negli ambienti del web circolano voci sempre più insistenti riguardo al ritorno di Luis Sal alla conduzione di Muschio Selvaggio. Dopo l’uscita di scena di Fedez, il futuro del celebre podcast sembra essere oggetto di intensi dibattiti.

La decisione di Fedez di abbandonare il progetto ha sollevato molte domande sul futuro di Muschio Selvaggio, ma sembra che Luis Sal sia già al lavoro per portare avanti il podcast.

Luis Sal

Pare, infatti, che Luis Sal starebbe già lavorando ai nuovi episodi del programma. Tuttavia, rimangono incerte alcune questioni cruciali, come ad esempio la possibile modifica dell’impostazione del podcast e l’identità dei suoi nuovi collaboratori.

Il destino di Muschio Selvaggio

Nonostante le voci che circolano sul web, Luis Sal non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito al suo coinvolgimento nel progetto. Tuttavia, è probabile che nelle prossime settimane l’influencer romperà il silenzio per fare chiarezza sulla situazione.

Intanto i fan di Fedez si chiedono se il rapper tornerà nel mondo dei podcast, insieme a Mr. Marra, magari con un nuovo progetto separato da Muschio Selvaggio. Infatti, pochi giorni fa sia il rapper che il suo co-conduttore avevano dichiarato che non escludono la possibilità di ritornare con un nuovo progetto.

Intanto la battaglia legale su Muschio Selvaggio non è ancora finita.