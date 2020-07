Dal Castello Aragonese di Otranto, Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci conducono Battiti live 2020: ecco le date e i cantanti della kermesse musicale.

Il Coronavirus, che ha costretto al rinvio a settembre dei Music Awards, non ha fermato un’altra ormai classica manifestazione musicale dell’estate italiana: Battiti Live. L’edizione del 2020 è composta da sei serate: 26 luglio, 2 agosto, 9 agosto 16 agosto, 23 agosto e 30 agosto (quest’ultima è la puntata best of). A condurre dal palco anche in questa edizione è stata confermata la coppia composta da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci. Ovviamente, come da tradizione, è la Puglia ad ospitare l’ormai classico Radio Norba Battiti Live.

Battiti Live 2020: dove vederlo in TV

Le varie puntate di Battiti Live 2020, così come nelle precedente edizioni, sono trasmesse in diretta da TeleNorba, storica tv pugliese che organizza anche di anno in anno l’evento (lo sponsor è Vodafone).

Le puntate saranno poi trasmesse in replica ogni lunedì sera sulla Mediaset, per l’esattezza su Italia 1.

Battiti Live 2020: le tappe e i cantanti

A causa delle norme anti-Covid, ad assistere alle esibizioni dei cantanti dal Castello Aragonese di Otranto potranno esserci un massimo di 400 persone. La città salentina è la location principale di questa edizione ma, nel corso della varie puntate, sono previsti collegamenti da molte altre località pugliesi, come Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste, Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo.

Per quanto riguarda i cantanti, tra coloro che si esibiscono sul palco del Battiti Live 2020 ci sono J-Ax, Fedez, Annalisa, Alessandra Amoroso, Le Vibrazioni, i Pinguini Tattici Nucleari, i Boombadash, Piero Pelù, Irama, Elodie, Shade, Takagi e Ketra, Elettra Lamborghini, Raf, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Renga, Nek; Fabrizio Moro, Ermal Meta, Diodato, Baby K, Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Fred De Palma, Bugo ed Ernia.

