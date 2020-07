CarPlay: come fare uno screenshot su iPhone attraverso l’interfaccia che compare quando siamo collegati alla nostra auto.

Apple CarPlay è il software che ci permette di collegare i nostri dispositivi alle nostre automobili. Sostanzialmente, il corrispettivo di Android Auto. Una funzione importante e rivoluzionaria, che ha completamente cambiato le nostre vite al volante. Ma nell’utilizzo quotidiano di CarPlay ci sono alcune funzioni che ancora sfuggono a molti utenti. Ad esempio, ci si chiede se sia possibile effettuare degli screenshot dell’interfaccia del software Apple per le auto. La risposta? Ovviamente sì. Ecco come riuscirci.

Apple CarPlay: come fare screenshot

Fare degli screenshot dell’interfaccia Apple per auto non è una cosa impossibile. Anzi, la procedura è sostanzialmente quella che già tutti noi conosciamo e utilizziamo abitualmente per effettaure screenshot sui nostri dispositivi.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/fiat-500-fiat500-apple-carplay-4856372/

Questi sono i passaggi da eseguire per poter raggiungere il nostro scopo:

– Connettere l’iPhone all’autoradio per avviare CarPlay

– Aprire nell’app la funzionalità che vorremmo ‘screenshottare’

– Effettuare lo screenshot con le solite modalità, ovvero premendo volume su e pulsante di accensione nei dispositivi con Face ID, pulsante Home e accensione nei dispositivi con Touch ID.

A questo punto due screenshot verranno salvati contemporaneamente nella gallery del nostro telefono, ovvero quello del software auto e quello della schermata dell’iPhone. L’unica limitazione a questa funzionalità è che non si può scattare screenshot solo di uno dei due software quando l’interfaccia CarPlay è attiva.

CarPlay: le funzionalità principali

CarPlay è il software sviluppato dalla Apple per gestire alcune funzioni dell’iPhone sul display delle nostre automobili. Rilasciata per la prima volta nel 2014, l’app permette in particolare di avere accesso alle funzioni telefoniche (chiamate, messaggi), alle mappe, alla musica, ad iMessage, ad iBooks e Podcast. Dà inoltre anche anche la possibilità di utilizzare Siri, e di integrare applicazioni non appartenenti all’ambiente iOS, come ad esempio Spotify e Google Maps. Il tutto con grande semplicità e immediatezza nelle sue operazioni per tutte le auto compatibili.