Quanto valgono le Barbie? In tutto il mondo ci sono oltre 100mila collezionisti, disposti a pagare fior di soldi per pezzi considerati rari.

In commercio da oltre 60 anni, Barbie ha accompagnato l’infanzia di milioni di persone al mondo. Diverse generazioni hanno giocato con la mitica bambola della Mattel, inventando storie più o meno veritiere. Non stupisce, quindi, che i collezionisti siano disposti a sganciare fior di quattrini per accaparrarsi un pezzo considerato raro. Vediamo quanto valgono e quali sono le edizioni più ricercate.

Barbie: quanto valgono le bambole della Mattel?

Nel mondo ci sono ben 100mila collezionisti di Barbie e, molto probabilmente, il numero è destinato ad aumentare. Negli ultimi tempi si è tornati a parlare del fenomeno grazie all’uscita nelle sale cinematografiche del film dedicato alla famosa bambola della Mattel. Proprio in concomitanza dell’arrivo della pellicola, firmata da Greta Gerwig, le richieste relative alle Barbie, specialmente quelle vintage, sono aumentate. Ovviamente, anche i prezzi degli oggetti più ricercati sono arrivati alle stelle. A questo punto, la domanda sorge spontanea: quanto valgono queste bambole di plastica?

Com’è normale che sia, le Barbie più preziose sono quelle che appartengono alle edizioni limitate o quelle più ‘anziane’. Ad esempio, quelle degli anni ’50 e ’60, se tenute in buono stato, valgono migliaia di euro. Sulla piattaforma online Catawiki, specializzata nella vendita all’asta di giocattoli, Barbie American Girl degli anni Sessanta è arrivata a quasi 2,000 euro. Barbie Fabergé, nata nel 1998, è stata battuta a 1,510 euro, mentre Barbie Pink Splendor, con il suo abito decorato con un filo in oro 24 carati, è stata venduta a 1.000 euro.

Tutti pazzi per Barbie: i numeri delle vendite lo dimostrano

Le Barbie che valgono, ovviamente, non sono finite qui. D’altronde, stiamo parlando di una bambola che è in commercio da oltre 60 anni e non ha mai subito una battuta di arresto. Grande valore hanno anche quelle vestite dagli stilisti: pensate che Barbie Karl Lagerfeld è stata venduta a 1.500 euro. Diverso il discorso per i modelli più ‘commerciali’, come Barbie Dior, che su Ebay vale solo 125 euro.

A prescindere dal giro di affari che ruota attorno al mondo del collezionismo, è interessante notare un dato fornito proprio dalla Mattel Inc. Barbie è ancora oggi la bambola più venduta al mondo: tre pezzi al secondo. Un fenomeno unico e, molto probabilmente, irripetibile.