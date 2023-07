Appello degli animalisti a Hermès: “In onore di Jane Birkin ritirate le borse di coccodrillo”

Gli animalisti hanno lanciato un accorato appello a Hermès: in onore di Jane Birkin, devono ritirare le borse di coccodrillo dal mercato.

“Che non vengano più uccisi animali in suo nome“, è questo lo slogan degli animalisti dell’associazione Peta. Si riferiscono all’attrice Jane Birkin, recentemente scomparsa, e alle borse di coccodrillo a lei dedicate prodotte da Hermès. L’organizzazione ha chiesto alla casa di moda di interrompere la produzione di bag con pelle di alligatore e di ritirare dal mercato quelle già presenti.

Con la morte di Jane Birkin, avvenuta il 16 luglio 2023, gli animalisti sono tornati a bussare alla porta di Hermès. La richiesta dell’organizzazione Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) è semplice: smettere di produrre borse con la pelle di coccodrillo e ritirare dal mercato quelle già presenti. Considerando che stiamo parlando di bag di grande valore – il modello basic parte da 7/8mila euro – difficilmente la casa di moda accetterà la richiesta di far sparire le Birkin già in commercio. Al contrario, però, potrebbe acconsentire alla produzione di borse che siano cruelty free.

“Hermès continuerà a tornare al passato, trattando questi magnifici e intelligentissimi animali esotici come nient’altro che un ‘tessuto’ vivente e respirante, o abbraccerà un cambiamento positivo e vi impegnerete a onorare l’eredità della signora Birkin in un modo che rispetti il mondo naturale e tutti coloro che vivono in esso utilizzando i migliori materiali cruelty-free per creare una Birkin moderna e altri accessori?“, questo uno stralcio della lettera, pubblicato da WWD, che gli animalisti hanno inviato alla casa di moda.

Hermès e Jane Birkin: una storia d’amore e quasi odio

Quella tra Hermès e Jane Birkin è una storia che potremmo definire di amore e quasi odio. La Birkin Bag è nata proprio in onore dell’attrice francese recentemente scomparsa. Correva l’anno 1984 e l’allora presidente e direttore creativo della casa di moda, Jean-Louis Dumas, incontrò casualmente la bellissima interprete in aereo. Jane aveva con sé una borsa piccola, che cadde a terra insieme a tutto il suo contenuto. Dumas ebbe così l’idea di creare una bag più grande e capiente e dedicarla proprio all’attrice.

Nacque così la Birkin. Jane ne fu onorata e arrivò a possederne cinque. La storia d’amore tra la casa di moda e l’interprete sembrava procedere per il meglio, quando accadde l’irreparabile. La donna ebbe modo di vedere alcuni filmati che documentavano le torture a cui erano sottoposti i coccodrilli nelle concerie che rifornivano Hermès. La reazione fu immediata e chiese all’azienda di rimuovere il suo nome dalle bag. Il marchio promise di indagare e, alla fine della fiera, trovarono un accordo.